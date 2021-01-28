Bir Zamanlar Çukurova 81. bölüm canlı izle | Son bölüm ATV canlı izle

Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam düğün var. Yepyeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide kadın dayanışması yaşanıyor. Züleyha'nın hanım ağalığı ile barış dolu yeni bir dönem başlamıştır. Fikret ve Ümit'in planları ne olduğu ise merak konusu...

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Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır!

Sevda da, konaktaki tüm kadınlar da Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması, aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar! Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.

Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır! Sevda da, konaktaki tüm kadınlar da Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması, aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar!

Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da yepyeni bir dönem başlamıştır. Hünkar'ın ve hemen ardından Yılmaz'ın kayıpları hem hüznü kalıcı kılmış, hem de onların anılarına tüm eski defterler ortadan kaldırılmıştır! Çukurova'da bambaşka eski defterler ortaya çıkana dek, Yaman ve Fekeli konaklarında, hüzünlü ama huzurlu bir dönem başlamıştır. Demir, Züleyha ve Sevda şehir kulübünde Sanayi Odası Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni'ne gider.

Demir, özel davet sebebiyle kapıdan geri çevrilen Ümit'i fark edince yanına gider ve onu da kendi misafiri olarak içeri aldırır. Ümit'in kim olduğu merak konusudur. Fikret ise, Demir'den gözünü ayırmaz. Daha sonra da mezarlığa Adnan Yaman'ın mezarına gidecektir. Fikret'in Fekeli'ye yapacağı itirafın ardından Çukurova'da yine yer yerinden oynayacaktır.