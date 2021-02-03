Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır! Züleyha bu oyuna gelecek mi? Ümit amacına ulaşabilecek mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 82. BÖLÜM CANLI İZLE |BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ATV CANLI İZLE

Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir. Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır!

Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice'nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır. Konaktan çıkarılan Behice'nin kayıp 30 milyonun peşindedir hala. Müjgan ise yine Fekeli'yi üzecek ve kendisini kötü duruma düşürecek kararlar alarak, Yaman Çiftliği'ne gidecektir! Behice de Müjgan da, Yılmaz'ın paralarının Züleyha'da olduğuna emin olduklarından başka bir yere bakmak akıllarına gelmeyecektir.

Gülten, yeni gelin olsa da ev işlerine yardım etmek ister ama hem diğer çalışanlar hem de Sevda ona engel olacaktır. Çünkü henüz balayında sayılmalıdır. Onun mutluluğu ile düğünü yapılamamış olmasının hüznü daha da ortaya çıkan Fadik, Sevda'dan büyük destek görecektir. Hatta hala kayıp olan Raşit'i birlikte arayacaklardır. Sevda'nın sevgi dolu hallerine itiraz edemese de Hünkar'ın yerinde olmasından çok rahatsız olan Saniye ise ne yapacağını bilemeyecektir. Tüm yaşananlar içinde tüm kadınlar el ele, Hünkar Yaman için düzenlenen müzayede için çalışacaktır.

Şehir kulübünde Şermin önderliğinde müzayede hazırlıkları tamamlanacak, hatta Şermin, gecenin sunuculuğunu ve müzayedenin yöneticiliğini de üstlenecektir. 40 Yıllık sevdasının tüm eşyalarını bir arada gören Fekeli, zor dakikalar yaşayacaktır. Ancak en çok Hünkar'ın bir eşarbına yüklü bir rakam ödeyip eline aldığında yürekleri yakacaktır. Başarı ile biten gecenin sabahında başlayan çocuk kampı inşaatı, Çukurova'daki herkes için büyük bir sürpriz barındırmaktadır!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM ÖZETİ

Demir'in annesinin tüm hisselerini de devretmesinin ardından Züleyha hem toprakların hem şirketin yönetiminde yoğun bir iş hayatına başlar. Ama elbette, yüzlerce yıldır, erkeklerin egemenliğinde iş yapmaya alışılmış topraklarda bu iş o kadar kolay olmayacaktır. Züleyha'nın kadın olmasını fırsat bilerek zorbalık yapan bir grup, karşılarında Züleyha'nın yanı sıra arkasında dimdik duran Sevda'yı bulacaktır! Sevda da, konaktaki tüm kadınlar da Züleyha'nın arkasında adeta ona bir kadın ordusu oluşturacaktır. Bu kadın dayanışması, aralarındaki başka savaşların kırgınlıklarını da yok etmeye başlar!

Yılmaz'ın tüm mal varlığını satması, Behice ve Müjgan'ın tüm planlarını alt üst edecektir! Milyonlar gelecek diye otelde lüks bir hayat süren iki kadın, şimdi hem mirassız kalmanın hem de otelin parasını nasıl ödeyeceklerinin derdine düşecektir! Behice, o parayı bulmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Müjgan ise Fekeli'nin yanına da dönemeyeceklerinden, şehrin en ucuz oteline yerleşme planları yapar. Her ikisi de kayıp milyonların Züleyha'da olduğundan emindir.

Ümit, Çukurova'ya bir an önce yerleşmek için ev ararken, Demir ona büyük bir iyilik yapacaktır. Şehrin başhekimine destek olmanın görevi olduğunu söylese de bu Ümit ile yakınlaşması için bir fırsattır. Fikret ve Ümit ise Demir'in bu jestini birlikte kutlayacak kadar planlarına sadıktırlar. İkisi, çok uzun zamandır bekledikleri bir döneme girmenin sevinci içindedir. Fikret, düğün telaşının arasında planlarının ikinci kısmını hayata geçirmiştir ve şimdi olayların gelişmesini bekleyeceklerdir. Züleyha, şirkete geldiğinde Demir için bırakılmış bir mektup bulur. Mektup, geçmişten bir konuşmayı anlatmaktadır ve altında isim yoktur. Çukurova'da Yamanların geçmişten gelen bir düşmanı mı vardır.