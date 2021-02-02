Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ümit, Demir'i sözleriyle esir alıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha Ümit'i çözmeye çalışırken Demir ile Ümit'in Fikret ile Müjgan'ın yakınlaşması diziye damga vuruyor.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 82. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Murat Ünalmış: Demir Yaman

Hilal Altınbilek: Züleyha

Bülent Polat: Gaffur

Turgay Aydın: Sabahattin

Selin Yeninci: Saniye

Sibel Taşçıoğlu: Şermin

Selin Genç: Gülten

Polen Emre: Fadik

Mustafa Açılan: Veli

Serpil Tamur: Haminne

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