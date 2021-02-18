Behice'nin herkesten gizlediği sırrını kapıya gelen taksici ortaya çıkarır. Masum ve bir şeyden habersizmiş gibi davranan Behice, açık vermiştir. Taksici Demir'e Hünkar'ı öldüren kişiyi gördüğünü ve bu kişinin Behice olduğunu söylemesiyle ipler kopar. İşte Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle ATV...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 84. BÖLÜM CANLI İZLE

Gerçekleri Öğrenen Demir'i kimse tutamaz. Bir hışımla küçük konağa giden Demir, Behice'yi öldürmek arzusundadır. Behice ise ilk kez, yaptıklarının bedelini ödemeye bu kadar yaklaştığı ve köşeye sıkışmışlıkla ne yapacağını bilemez.

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Ancak Züleyha ve konağın çalışanları, Behice'yi Demir'in elinden kurtaracaktır.Demir'in önüne geçen Zülayha biraz olsunsinirlerini yatıştırmayı becerir. Bu saatten sonra Adana'da yaşamanın mümkün olmadığının farkına varan Behice, önce Müjgan ile arasını düzeltmek ister fakat Müjgan dahi kimse ona inanmamaktadır. Son çare olarak halasına İstanbul'a gitmesinin doğru olacağını söyler.

Öte yandan Ümit, bir oyunun içinde kendini fazla kaptırarak aşık olmuş, Demir ise Züleyha'dan vazgeçmeyeceğini söylerken, kendini yeni bir aşka yelken açmış halde bulur. Olayların karmaşıklaştığı dizide neler olacağı merak konusu.