  1. WEB TV
  2. DİZİLER VE FİLMLER
  3. Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir, Behice'nin katil olduğunu öğreniyor!

Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir, Behice'nin katil olduğunu öğreniyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Züleyha, Behice'nin katil olduğunu ispatlayacak delilleri olduğu söylerken Demir'den mahkemeden ve polisten korkmasa da Demir'den korkmasını gerektiğini belirtir.

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin merakla araştırdığı yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNİN KONUSU 

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi. 

Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir, Behice'nin katil olduğunu öğreniyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI 

 Murat Ünalmış: Demir Yaman

Hilal Altınbilek: Züleyha

 Bülent Polat: Gaffur

 Turgay Aydın: Sabahattin

 Selin Yeninci: Saniye

 Sibel Taşçıoğlu: Şermin

 Selin Genç: Gülten

 Polen Emre: Fadik

Sol Yanım 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Asena'dan şaşırtan hamle!Sol Yanım 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Asena'dan şaşırtan hamle!

Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'den büyük geri dönüş!Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'den büyük geri dönüş!

Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'ye Naci'den büyük şok!Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'ye Naci'den büyük şok!

Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 182. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Alpaslan başından vuruluyor!Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 182. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Alpaslan başından vuruluyor!

 

16 Şubat 2021 Salı 09:03
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir, Behice'nin katil olduğunu öğreniyor!
Bir Zamanlar Çukurova 84. bölüm fragmanı yayınlandı! | Demir, Behice'nin katil olduğunu öğreniyor!
Sol Yanım 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Asena'dan şaşırtan hamle!
Sol Yanım 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Asena'dan şaşırtan hamle!
Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'den büyük geri dönüş!
Doğduğun Ev Kaderindir 32. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mehdi'den büyük geri dönüş!
Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'ye Naci'den büyük şok!
Masumlar Apartmanı 22. bölüm fragmanı yayınlandı! | Safiye'ye Naci'den büyük şok!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 182. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Alpaslan başından vuruluyor!
Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz 182. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Alpaslan başından vuruluyor!
Çukur 4. sezon 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç ile Cumali amca arasında büyük karşılaşma!
Çukur 4. sezon 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yamaç ile Cumali amca arasında büyük karşılaşma!
Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi, Sancar'ın ailesiyle tanışıyor!
Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi, Sancar'ın ailesiyle tanışıyor!
Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'ye gelin şoku!
Yasak Elma 98. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Hasan Ali'ye gelin şoku!
Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!
Mucize Doktor 50. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali kurtaramadıklarıyla yüzleşiyor!
Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!
Kuruluş Osman 46. bölüm fragmanı yayınlandı! | Flatyos'tan Savcı Bey'e hain tuzak!