Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı yayınlandı! | Fikret'ten büyük itiraf!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Fikret, Ali'ye Adnan Yaman'ın kendi babası olduğunu söylerken Behice'nin sıktığı silahtaki kurşunun kimi vurduğu izleyicileri meraklandırır.
Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı yayınlandı! | Fikret'ten büyük itiraf!
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23 Şubat 2021 Salı 08:55
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