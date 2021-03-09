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Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha nerede, nereye kaçırdın?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 87. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Demir, Ümit ile yeni bir aka yelken açmış ve onunla vakit geçirirken, Zülayha'nın başı derttedir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı...

İlgiyle izlenen dizinin 87. bölüm fragmanında Demir ile Ümit'in aşk sarhoşu olduğu halleri dikkat çekiyor. Ümit'e ilanı aşk eden Demir Bey gelen bir telefon ile sarsılır. Arayan Sevda'dır ve günlerdir Züleyha'dan haber alamadığını söyler. Demir aldığı telefon ile koşarak ailesinin yanına koşar. 

Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha nerede, nereye kaçırdın?

Öte yandan tüm kasaba Züleyha'yı aramak için harekete geçer. Zülayha'nın kaybolmasında Fikret'ten şüphelenseler de bunu kanıtlayamazlar. Demir, jandarma ile aramaya katılır ve karşılaştığı manzara sonucu neye uğradığını şaşırır.

Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm fragmanı yayınlandı! Züleyha nerede, nereye kaçırdın?

Ormanlık alanda kucağında Züleyha'nın baygın haldeki bedeniyle yola koyulan Demir, gözyaşlarına hakim olamaz. Zülayha'dan vazgeçen Demir, kendisini suçlar. Ümit'in, Demir'in bu durumu karşısında ne tepki verecek merak konusu. Peki Zülayha hayatını mı kaybetti? Demir, Fikret'e ne yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 87. fragmanı...

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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