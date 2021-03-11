Büyük ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde Demir'in yokluğunda halledilmesi gereken vergi işleri için imzaları atan Züleyha, bu arada Yamanların mal varlıklarında yapılan değişiklikleri öğrenir. İşini bitiren Züleyha eve gitmek için odasından çıkar. Ancak bir süre sonra Züleyha'dan haber alınamaz. Peki Züleyha'nın başına ne geldi? İşte Bir Zamanlar Çukurova 87. bölüm full izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm full izle...

Züleyha'nın bir türlü eve dönmemesi üzerine Saniye ve Sevda korkmaya başlar. Şermin'in de dahil olmasıyla, ne yapacaklarına karar verirler. Şermin, Demir'e ulaşmaya çalışırken, Sevda ve Saniye de Fekeli'den yardım ister.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 87. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Şermin, Demir'i aradığı esnada, çok önemli başka bir bilgiye ile karşı karşıya kalır. Tüm Adanalılar da, çevre illere kadar her yerde, her taşın altında hanımlarını aramaya koyulurlar. Ancak Züleyha'dan da arabasından da tek bir iz bulamazlar.

Tüm bunlar olup biterken, Demir aldığı haber ile Çukurova'ya dönüş yapar. Bu arada Fekeli de Fikret'in yokluğundan şüphelenip onun peşine düşer. Nefesleri kesecek yeni bölümde gözler Züleyha'nın başına gelenlerde ve kimin yaptığında.