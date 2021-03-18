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Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümüyle bu akam izleyici karşısında olacak. Dizinin yeni bölümünde Fikret'in planı Demir'in sinirlerin gerilmesine neden olurken, Züleyha ile arasındaki buzların erimesi herkesin yüzünü güldürür. İşte Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle...

Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

Demir, Çukurova'nın dört bir yanına asılmış ve üzerinde Adnan Yaman'ın el yazısı olan mektupların olduğu afişlerin toplatılmasını emreder. Uzaktan Demir'in öfkesini izleyen Fikret'in ise iyice keyiflenir. Fikret'in planı tamda isteği gibi gitmektedir çünkü artık Adnan Yaman'ın bir oğlu daha olduğunu konuşur herkes.

Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

Öte yandan Züleyha afişleri görmesiyle kaçırıldığı gece ormanda yaşadıklarını hatırlar fakat Demir'e iyice öfkelenmemesi için anlatmak istemez. Züleyha bu sırrı yalnızca Sevda ile paylaşır. 

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 88. BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Demir, bir yandan Ümit'e verdiği sözün vicdan azabını çekerken öte yandan da hiç tanımadığı düşmanı ile mücadele etmektedir. Ancak Demir için konakta başka bir bahar havası vardır. Züleyha'yı kaybetmenin korkusunu yaşayan Demir,onu ne kadar sevdiğini tekrar anlamıştır. Aralarındaki buzun erimesiyle her şeyin daha iyiye giderken Demir, Züleyha'nın iş hayatındaki desteğinden de çok memnundur.

Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

Birlikte yaptıkları ilk atılımın kutlaması da görkemli bir şekilde gerçekleşir. Tüm Adana, Demir ve Züleyha Yaman'ın iş hayatındaki başarılarını ve mutluluklarını konuşurken, Fikret'in büyük ses getirecek planı hayata geçmiştir. Ancak işler onun istediği gibi gitmeyecektir.

Bir Zamanlar Çukurova 88. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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