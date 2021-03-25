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Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

ATV ekranlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 89. yeni bölümü izleyici karşısında olacak. Züleyha ve Demir'in arasındaki aşk yeniden alevlenirken, Demir'in Ümit'e sırtını dönmesi onu derinden sarsar. Peki Ümit bu konuda ne yapacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle...

Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Zamanlar Çukurova 89. bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Züleyha'yı kaybetmenin eşiğinden dönmek Demir'e büyük bir ders olmuştur. Yaşan bu olayın ardından Demir ile Züleyha arasındaki buzların erimesiyle aralarındaki aşk yeniden alevlenir. İşte Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle...

Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

Öte yandan bu aşka tanık olan Ümit, Demir'in de ondan vazgeçmesiyle çılgına döner. Züleyha'nın karşısına çıkan Ümit, hiç beklemediği bir göz dağıyla karşılaşır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 89. BÖLÜM CANLI İZLE | SON BÖLÜM CANLI İZLEME LİNKİ

Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

Ancak Demir ile Züleyhan'ın bu saadetine Fikret gölge düşürmeye yemin etmiştir. Demir'in kaçırılmasıyla gözler Fikret'in üzerine dikilirken, işin altında babasının katili Fekeli çıkar. Peki, Fekeli'nin planı nedir?

Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

Fikret'in bu yaptıklarından rahatsız olan annesi ise bunlara bir durmak demek için oğlunu karşısına alır. Fikret'in cevabı ise herkesi şaşırtır. Demir'den yalnızca bir istediği olduğunu söyleyen Fikret, yalnızca bir kardeşim var desin der. Peki Fikret gerçekten bu cevap karşısında duracak mıdır?

Bir Zamanlar Çukurova 89. bölüm canlı izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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