Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı yayınlandı! | Fikret her yeri yakıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ümit'in Sevda'ya söylediği ''Hiç mi için yanmadı!'' sözü duygusal anlara sahne olurken Fikret ise her yere benzin döküp ortalığı ateşe vermiştir.