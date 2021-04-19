Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı yayınlandı! | Züleyha kaza yapıyor!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Demir'in Fekeli'yi vurduğunu duyan Züleyha, Demir'in yanına giderken kaza yapar. Sevda ise Ümit'in gözleri önünde kendi kafasına silah dayar. Fikret ve Demir'in karşılaşması ise heyecanı arttırır.
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19 Nisan 2021 Pazartesi 09:49
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