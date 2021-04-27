Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm fragmanı yayınlandı! | Züleyha bebeğini kaybediyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda kazanın ardından bebeği kaybeden Züleyha ve Demir aldıkları haber ile yıkılırken kazanın bilerek yapıldığını öğrenen Demir, Fikret'in karşına silahla çıkar.