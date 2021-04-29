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Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izle

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. İşte Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izle....

Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izle

Perşembe günlerinin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam yepyeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Peki hastaneye kaldırılan Züleyha kurtulacak mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova  son bölüm Atv canlı izle...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 94. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE| BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM CANLI İZLE

Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 94. BÖLÜM CANLI İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 94. BÖLÜM FULL,TEK PARÇA İZLE

Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izle

Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.

Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izle

Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.

Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izle

Züleyha, ölümden döner, tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuşur. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaşırlar. Ama sevdalarının geçeceği sınavlar henüz bitmemiştir! Geçmişleri, şimdi geleceklerini de gölgeleyecektir! Ve Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlatacaktır!

Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm full, tek parça izle |Bir Zamanlar Çukurova son bölüm Atv canlı izle

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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