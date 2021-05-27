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Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm canlı izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm izle

ATV kanalında perşembe akşamları yayınlanan sevilen dize Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm ile izleyici karşısına geçiyor. Her bölümü kaçırmadan izleyen seyirciler için haberimizde Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm canlı izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm izleme linklerine yer verdik...

Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm canlı izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm izle

Ekranların sevilen ve merakla izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam 98. bölüm ile izleyici karşısına geçiyor. Diziyi internetten izlemek isteyenler link arayışına girdiler. Biz de haberimizde Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm canlı izle | ATV Bir Zamanlar Çukurova 98. bölüm izleme linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. BÖLÜM CANLI İZLE | ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. BÖLÜM İZLE

Radyodaki haber, Çukurova'ya ateş düşürecek! Ateşin düştüğü evlerden biri de Fekeli'nin evi! Adana'ya, gerçek babasına ve annesine rağmen gelen Müjgan; İstanbul'a, Fekeli babasının onayı ve desteği ile dönecekti. Ama olamadı! Müjgan, havalimanının kapısında dönüp dönüp kokladığı, öpmelere doyamadığı Kerem Ali'yi babasından sonra annesiz de bırakıyor! Lütfiye ve Fekeli'nin kucağında annesiyle vedalaşan, son öpüşünde boynundaki fuları alan Kerem Ali, yetim kalıyor!

Düşen Adana-İstanbul uçağının kara haberi şehirde matem havası estiriyor. Müjgan'a tüm Adana ama elbette en çok, onunla hayatını sürdürmek için koşup yetişemeyen Fikret ve kızım diye bağırlarına basan Fekeli ile Lütfiye ağlıyor! Fekeli, bir kez daha evladını mezara koyuyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. BÖLÜM CANLI İZLE

ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 98. BÖLÜM İZLE

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