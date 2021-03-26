ATV'nin sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Haber Bir Zamanlar Çukurova dizisini izleyenleri üzdü. Peki Bir Zamanlar Çukurova bitiyor mu? | Final mi yapacak? | Bir Zamanlar Çukurova final ne zaman? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BİTİYOR MU?

ATV'de yayınlanan ve 3 sezon boyunca izleyicisi ekrana kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova’dan üzen haber geldi. Dizi bu sezon sona eriyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL Mİ YAPACAK?

Bir Zamanlar Çukurova yeni sezonda olmayacak, dizi 11 bölüm sonra final yapacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FİNAL NE ZAMAN?

Tims&B imzalı olan Bir Zamanlar Çukurova’nın, 100. Bölümde final yapması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 1970’li yıllarda, İstanbul’da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir.

Kader bu çifti, Adana’da Çukurova’nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.