Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Yılmaz'ın oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayımlanıyor. Dizi izleyicileri bugünkü ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova'yı göremeyince internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Bugünkü (14 Ocak Perşembe) ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yer almadı.

Çünkü ATV yayın akışında saat 20.45'te Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ekranlara gelecek. Maç nedeniyle bu haftaki bölüm haftaya yayımlananacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Haftaya yani 21 Ocak 2021 tarihinde izleyicisiyle buluşacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

HİLAL ALTINBİLEK - ZÜLEYHA

MURAT ÜNALMIŞ - DEMİR YAMAN

UĞUR GÜNEŞ - YILMAZ AKKAYA

KEREM ALIŞIK - ALİ RAHMET FEKELİ

MELİKE İPEK YALOVA - MÜJGAN HEKİMOĞLU

FURKAN PALALI - FİKRET PALALI

SEVDA ÇAĞLAYAN - NAZAN

BÜLENT POLAT - GAFFUR

SELİN YENİNCİ - SANİYE