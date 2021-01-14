Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu!Hıncal Uluç'tan sert tepki: "Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in maaşlı elemanıdır".14 Ocak Perşembe Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Türkiye günlük vaka sayısı kaç oldu?Survivor 2021 ödül oyununu hangi takım kazandı? 14 Ocak PerşembeSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 14 Ocak 2021 PerşembeBir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?TFF 1. Lig'de ikinci yarının 10 haftalık programı açıklandı!AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kimdir, kaç yaşında nereli? Ömer Çelik evli mi?Alanyaspor-Erzurumspor CANLI | A SPOR CANLI YAYINPÖH maaşları 2021 |Polis özel harekat maaşı ne kadar? PÖH'ler ne kadar maaş alır?
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova'yı bugünkü yayın akışında göremeyen izleyiciler 'Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Yılmaz'ın oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayımlanıyor. Dizi izleyicileri bugünkü ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova'yı göremeyince internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? 

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? 

Bugünkü (14 Ocak Perşembe) ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yer almadı.

Çünkü ATV yayın akışında saat 20.45'te Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ekranlara gelecek. Maç nedeniyle bu haftaki bölüm haftaya yayımlananacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN? 

Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yeni bölümü ekranlarda olmayacak. Haftaya yani 21 Ocak 2021 tarihinde  izleyicisiyle  buluşacak.

Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI 

HİLAL ALTINBİLEK - ZÜLEYHA

MURAT ÜNALMIŞ - DEMİR YAMAN

UĞUR GÜNEŞ - YILMAZ AKKAYA

KEREM ALIŞIK - ALİ RAHMET FEKELİ

MELİKE İPEK YALOVA - MÜJGAN HEKİMOĞLU

FURKAN PALALI - FİKRET PALALI

SEVDA ÇAĞLAYAN - NAZAN

BÜLENT POLAT - GAFFUR

SELİN YENİNCİ - SANİYE

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT