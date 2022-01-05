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  3. Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? ATV ekranlarında, perşembe günleri izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, İbrahim Çelikkol ve Hülya Darcan'ın başrollerinde olduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Biz de haberimizde Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına yer verdik...

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU HAFTA VAR MI, YOK MU? BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 6 OCAK 2022 PERŞEMBE NEDEN YOK?

ATV ekranlarında yayınlanan dizi yayın akışında yer almaması dikkat çekti. İzleyiciler dizinin yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Yılbaşı dolayısıyla setlere ara veren dizilerin arasında olan Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünün 6 Ocak 2022 Perşembe günü ekrana gelmeyeceği öğrenildi.

Bir Zamanlar Çukurova, TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı aşk, dram ve aksiyon türündeki televizyon dizisi.

Bir Zamanlar Çukurova bu hafta var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova 6 Ocak 2022 Perşembe neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TIMS&B imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü önümüzdeki haftalarda ATV ekranlarında yayınlanacak.

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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