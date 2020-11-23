Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'ın birlikte kaleme aldıkları ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın bu sezon biteceği iddia edilmişti. Birsen Altuntaş, diziye ilişkin Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu sezon bitiyor mu? İşte ayrıntılar..

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU SEZON BİTİYOR MU?

Başrollerini Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin, Kerem Alışık gibi isimlerin paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihinin 27 Mayıs 2021 olduğu iddia edilmişti.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından biri olan Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının ardından Kerem Alışık'ın da diziden ayrılacağı öne sürülmüştü.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bu sezon biteceği yönündeki paylaşımlar sonrası Birsel Altuntaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda iddiaları yalanladı.

Birsen Altuntaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir Zamanlar Çukurova'nın bu sezon biteceği ve Kerem Alışık'ın ayrılacağı haberlerinin aslı ve de astarı yok. Bu yanlış bilgiler dolaşıp duruyor. DM'de aynı mesajları okumak içimi şişirdi. Doğru olurdu zaten ben şimdiye kadar yazmış olurdum."

BİR ZAMANLAR ÇKUROVA DİZİ KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 13 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç, Su Ersöz ve Derem Çıray'ın birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram türündeki televizyon dizisi.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

Vahide Gördüm Perçin (Hünkar)

Vahide Gördüm Perçin 1965 İzmir doğumludur ve 53 yaşındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunudur. Altan Gördüm ile boşanmış ancak yeniden evlenmiştir. Vahide Perçin 2003’te Bir İstanbul Masalı dizisinde Suzan Kozan karakteri ile ilk televizyon deneyimini yaşadı ve tanındı. Sonra ki yıllarda Adını Feriha Koydum dizisinde Zehra Yılmaz, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterini kısa bir süre canlandırmıştı. Asıl büyük çıkışı ilse 2016 yılında Anne dizisi ile yapmıştır.

Murat Ünalmış(Bir Zamanlar Çukurova Demir)

Murat Ünalmış 1981 Kayseri doğumludur ve 37 yaşındadır. 2011 de Birce Akalay ile evlenmiş ama kısa sürmüştür. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nde basketbol oynamıştır. Murat Ünalmış Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’ mezunudur sonra Akademi İstanbul’da oyunculuk eğitimi almıştır. Son olarak Deli Gönül Mehmet Kadir Hoca’ya Sevda Kuşun Kanadında dizisinde Arif Ünlü’ye Seddülbahir 32 Saat dizisinde ise Mahmut Sabriye hayat vermiştir.

Uğur Güneş(Bir Zamanlar Çukurova Yılmaz)

Uğur Güneş Diriliş Ertuğrul dizisinin Ataşlı oğlanı Tuğtekindir; olmadı İsimsizler dizisinin Kaymakam Fatihidir. Son yıllarda başarısını ispatlamış aranan bir başroldür. 1987 Ankara doğumlu genç oyuncu sadece 31 yaşındadır. Urfalıyam Ezelden dizisinde canlandırdığı Çetin karakteri ile ilk olarak tanınmıştır. Ankara Üniversitesi mezunudur başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiştir.

Hilal Altınbilek(Bir Zamanlar Çukurova Züleyha Yaman)

Hilal Altınbilek Karagül dizisinde Özlem karakterine hayat vererek hayatımıza dahil olmuş güzel oyuncudur. Son olarak yine Avşar filmin çektiği Çocuklara Dokunma filminde rol almıştır. İdo Tatlıses ile bir aşk yaşamış ve uzun süre magazin gündemlerini meşgul etmiştir. 1991 yılında İzmir’de doğmuş ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Turgay Aydın(Bir Zamanlar Çukurova Sabahattin)

Son olarak Hatırla Sevgili, O Hayat Benim, Umuda Kelepçe Vurulmaz dizilerinde rol almıştır. Turgay Aydın yarı Alman’dır. Almanya doğumludur be 47 yaşındadır. Alman Devlet Tiyatrosu oyuncusudur. Umuda Kelepçe Vurulmazda Gardiyan Nizam ismli ile tanınmıştır.

Bülent Polat (Bir Zamanlar Çukurova Gaffur)

8 Mart 1979 da Tunceli’de doğan Bülent Polat 39 yaşındadır. Dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu olan Bülent Polat Zaza asıllıdır. Meslek hayatına tiyatro oyunarı ile başlayan Bülent Polat Avrupa Yakası’nda Şehsuvar (Şesu) karakteri ile ünlendi. Son olarak Kertenkele: Yeniden Doğuş (Yılmaz) rolü ile beğeni topladı. Karagül dizisimde hayat verdiği Sabri karakteri de unutulmazları arasına girdi. Amerika oyunculuk ve dil eğitimi aldı ve bulundu süre boyunca da bar işletmeciliği yaptı.

Sibel Taşçıoğlu(Bir Zamanlar Çukurova Şermin)

28 Temmuz 1976 da Bursa da dünyaya gelen Sibel Taşçıoğlu 42 yaşındadır. Oyunculuğun yanında seslendirme sanatçısı olarak da görev yapmaktadır. Bursa Devlet Tiyatrosunda meslek hayatına başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. Son olarak Medcezir dizisinde Nevin karakterine hayat verdi ve ünlendi. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl Kösem Gülbahar Sultan’ı ve Kehribar Sanem’i olarak izleyicisi karşısına çıktı. Özellikle Ekmek Teknesi dizisinde hayat verdiği Sevda karakteri ile yükseliş yaşamıştır.

Selin Yeninci(Bir Zamanlar Çukurova Saniye)

Rengarenk Dizisinde Neşe olarak tanındı. 1988 İstanbul doğumlu olan Selin Yenici 30 yaşındadır ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Son olarak Star Tv de izlenme rekorları kıran Avlu dizisinde de Merve karakterine hayat vermiştir. İlk olarak 2014 yılında Olur Olur filmi ile kariyerine başlamıştır. 1,64 cm boyunda ve 54 kg’dır.