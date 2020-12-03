Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Uğur Güneş'in yeni projesi belli oldu!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından Güneş son çekimlerini de tamamlayıp Adana'dan ayrıldı.

Ayrılığın ardından Güneş yeni projeler için kolları sıvadı. İddialara göre yakışıklı oyuncu 'Kanunsuz Topraklar' dizisi için yapımcılarla görüşmeye başladı.

Yönetmen koltuğunda Faruk Teber'in yer aldığı dizinin yapımcılığı ise Gold Film üstleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin'in diziden ayrılmasının etkisi sürerken Güneş'in diziden ayrılacağı iddiası televizyon dünyasında bomba etkisi yaratmıştı.