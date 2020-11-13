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Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! İşte yeni baş rol oyuncusu!

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya yeni kadın başrol oyuncusu belli oldu. Geçtiğimiz hafta dizide büyük bir ayrılık yaşanmış Hünkar Yaman karakterini canlandıran Vahide Perçin diziden ayrılmıştı. Diziye dahil olan isim ünlü oyuncu Hande Soral oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! İşte yeni baş rol oyuncusu!

Bir Zamanlar Çukurova bomba bir transferle gündem oldu. ATV ekranlarında Perşembe akşamları izleyici ile buluşan dizinin kadrosuna ünlü bir isim daha dahil oldu. İlk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova, Vahide Perçin’in ayrılışıyla yıkılmıştı. Diziye dahil olan yeni isim ise Hande Soral oldu. Peki Hande Soral hangi rolü oynayacak?

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! İşte yeni baş rol oyuncusu!

Çekimleri Adana'da gerçekleştirilen dizinin kadrosunda Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Kerem Alışık, Furkan Palalı ve Nazan Kesal gibi isimler yer aldığı diziye geçtiğimiz haftalarda veda eden Vahide Perçin'in ardından diziye yeni bir kadın başrol oyuncusu dahil ediliyor. 

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer! İşte yeni baş rol oyuncusu!

 Annesinin ölümüyle yıkılan Demir Yaman'la (Murat Ünalmış) bağlantılı bir karakter olacağı öğrenilen rolü canlandıracak Hande Soral'ın dizide nasıl bir performans sergileyeceği de merak konusu oldu.

Soral'ın eşi İsmail Demirci ise Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde başrol oynuyor.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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