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Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş yeni rolü için 10 kilo birden verdi! İşte Uğur Güneş'in son hali!

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde canlandırdığı Yılmaz karakteri ile büyük bir kitlenin sevgisini kazanan yakışıklı oyuncu Uğur Güneş verdiği kilolarla gündem oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş yeni rolü için 10 kilo birden verdi! İşte Uğur Güneş'in son hali!

Yakışıklı oyuncu Uğur Güneş, ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılır ayrılmaz yeni projesinin müjdesini vermişti. Güneş yer alacağı proje için iki ayda tam 10 kilo birden verdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş yeni rolü için 10 kilo birden verdi! İşte Uğur Güneş'in son hali!

Önümüzdeki sezon yayınlanacak olan yeni bir dizi projesi ile seyirci karşısına çıkacak olan Güneş, rolü için sıkı bir hazırlık sürecine girdi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş yeni rolü için 10 kilo birden verdi! İşte Uğur Güneş'in son hali!

Kendisine özel hazırlanmış spor ve beslenme programına sıkı bir şekilde uyan Güneş, hem iki ayda 10 kilo verdi hem de kaslı bir vücuda sahip oldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Yılmaz'ı Uğur Güneş yeni rolü için 10 kilo birden verdi! İşte Uğur Güneş'in son hali!

Güneş'in son hali takipçileri tarafından da beğenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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