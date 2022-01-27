İmamoğlu İGA'ya yardım talebinde bulunmamış! İGA CEO'su dediklerini yalanladı!Süper Loto sonuçları 27 Ocak 2022 Perşembe | 27.01.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıBir Zamanlar Çukurova Saniye öldü mü, diziden ayrıldı mı? Saniye'yi oynayan Selin Yeninci yeni bölümde neden yok?Usta Öğretici (Mobilyacılık) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Habertürk TV’de açıklamalarda bulundu..Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştuİstanbul'da kar bitti, çilesi bitmiyor! Karın etkileri hala devam ediyor!TRT 1 canlı yayın Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 17. bölüm full, tek parça izle | Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı son bölüm Youtube izleFOX TV canlı yayın Mahkum 7. bölüm full, tek parça izle | Mahkum son bölüm Youtube izleKanal D canlı yayın Camdaki Kız 28. bölüm full, tek parça izle | Camdaki Kız son bölüm Youtube izle
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Bir Zamanlar Çukurova Saniye öldü mü, diziden ayrıldı mı? Saniye'yi oynayan Selin Yeninci yeni bölümde neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova Saniye öldü mü, diziden ayrıldı mı? Saniye'yi oynayan Selin Yeninci yeni bölümde neden yok?

Selin Yeninci, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynadığı Saniye karakteri ile seyircilerin büyük dikkatini çekmişti. Dizinin 120. bölümünde kaza geçiren Yeninci, bu kaza sonucunda ölerek diziden ayrıldı. Dizinin takipçileri Bir Zamanlar Çukurova Saniye öldü mü, diziden ayrıldı mı? Saniye'yi oynayan Selin Yeninci yeni bölümde neden yok? sorularına yanıt arıyorlar. İşte detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova Saniye öldü mü, diziden ayrıldı mı? Saniye'yi oynayan Selin Yeninci yeni bölümde neden yok?

Selin Yeninci'nin hayat verdiği Saniye karakteri Bir Zamanlar Çukurova dizisinin en çok sevilen simaları arasında yer alıyordu. Selin Yeninci son bölümün ardından sosyal medyadan veda mesajı yayınladı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova Saniye öldü mü, diziden ayrıldı mı? Saniye'yi oynayan Selin Yeninci yeni bölümde neden yok? Detaylar haberimizde...

dpsashiuyaai-uc.jpg

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SANİYE ÖLDÜ MÜ? 

Bir Zamanlar Çukurova dizisine Altan Gördüm Haşmet Çolak karakteri ile katıldı. Dizinin Çolak Ağası olan Haşmet Çolak'ın içinde bulunduğu aracın Saniye ve Gülten'e çarpması sonucunda iki kadın da hayatını kaybetti. Saniye'ye hayat veren Selin Yeninci ise sosyal medyadan veda mesajı yayımladı. Oyuncunun kadrodan neden ayrıldığına dair ise bir açıklama gelmedi. 

Selin Yeninci'nin sosyal medyada yaptığı paylaşım:

''Hoşça kal Saniye,

Bana bir son değil, harika başlangıçlar verdin. Yapımcılarımız Timur Savcıl ve Burak Sağyaşar sizlere çok teşekkür ederim. Bana teslim ettiğiniz tüm güzellikler için. Seyirciye saygınızın sevginizin ifadesi olarak üretip yıllardır sürdürdüğünüz bu efsanenin parçası olmak her zaman çok kıymetliydi.

Yönetmenlerimiz Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık. Bana güvendiğiniz ve oyun alanımda beni özgür bırakıp tüm süreci benim için güzelleştirdiğiniz her an için teşekkür ederim. Her bölüm parıldayan tüm yazar ekibimize verdikleri ilham için çok teşekkür ederim. Tüm oyun arkadaşlarım hepinize teker teker teşekkür ederim. Aramızdan ayrılan, katılan, ilk günden beri aynı yolda yürüdüğüm tüm çalışma arkadaşlarım hepinizin ayrı ayrı emeklerine sağlık. Ve elbette bugüne kadar bizi destekleyen tüm seyircimiz ; Saniye’yi o kadar sevdiniz ki ömrüme ömür kattınız. Elinizi sırtımda hissetmek bana nasip oldu . Çok şükür oradasınız. Yeniden karışılacağımıza eminim . Bir Adana vedasıyla bitireyim ;

Hepiniz Allah’a emanet olun .
Edene dedene bye bye.''

1043922367-91-0-951-541-1920x0-80-0-0-6afb30f18b146b947251ca563583b6cd.jpg

SELİN YENİNCİ KİMDİR? 

Yeninci, 16 Ocak 1988'de İstanbul'da doğdu. Nasipse Adayız (2020), Bir Zamanlar Çukurova (2018) ve Balkaya ile tanınıyor. Oyuncu Adana Film Festivali ve 53. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü almıştır.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT