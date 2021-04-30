2021 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203111175Yoğun talep gördü! "Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi" yeniden dağıtıma çıkıyorDenizli'de sürücüler tam kapanmada havadan denetlendiTÜGİAD’dan Kırgızistan ziyareti: İki ülke arası iş birliği vurgusuTokat'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı: Korku dolu anlar yaşandıSivasspor, Avrupa için umutlandı! Yenilmezlik serisi 15'e yükseldi2021 İzmir Demokrasi Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111110081Balıkesirliler tam kapanmaya uydu, sahiller boş kaldıMilletvekili Kartal’dan ‘1 Mayıs’ mesajı "1 Mayıs alın teri ve emeğin günü"İş yerinde kumar oynayan 9 kişiye para cezası uygulandı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Bir Zamanlar Çukurova setinde aşk iddiası! Furkan Palalı'nın paylaşımı dikkat çekti

Bir Zamanlar Çukurova setinde aşk iddiası! Furkan Palalı'nın paylaşımı dikkat çekti

Atv ekranlarında yayın hayatına devam eden fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova rol gereği aşk yaşayan Furkan Palalı ve Melike İpek Yalova'nın paylaşımı rol arkadaşlığının aşka döndüğü iddia edildi.

Bir Zamanlar Çukurova setinde aşk iddiası! Furkan Palalı'nın paylaşımı dikkat çekti

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Hande Soral gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova setinde senaryo aşkının gerçek olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adana'da çekimlerine devam edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın adı aşk dedikodularına karıştı. Magazin kulislerinde konuşulmaya başlanan aşkın güçlnmesini sağlayan o paylaşım ise oyuncu Furkan Palalı tarafından yapıldı.

Önceki gün Palalı, Yalova'nın yaş gününü de "İyi ki doğdun canım partnerim" notuyla paylaştı. Yalova da mesajı sayfasından yayınladı.

Bir Zamanlar Çukurova setinde aşk iddiası! Furkan Palalı'nın paylaşımı dikkat çekti

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT