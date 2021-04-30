Bir Zamanlar Çukurova setinde aşk iddiası! Furkan Palalı'nın paylaşımı dikkat çekti

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık ve Hande Soral gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova setinde senaryo aşkının gerçek olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adana'da çekimlerine devam edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Melike İpek Yalova ile Furkan Palalı'nın adı aşk dedikodularına karıştı. Magazin kulislerinde konuşulmaya başlanan aşkın güçlnmesini sağlayan o paylaşım ise oyuncu Furkan Palalı tarafından yapıldı.

Önceki gün Palalı, Yalova'nın yaş gününü de "İyi ki doğdun canım partnerim" notuyla paylaştı. Yalova da mesajı sayfasından yayınladı.