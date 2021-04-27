Bir Zamanlar Çukurova setinde şok kavga! Kerem Alışık, Murat Ünalmış'a hakaretler yağdırdı

3 sezondur ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen fenomen dizi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın setinde ortalık karıştı. Dizinin başrol oyuncuları Kerem Alışık ile Murat Ünalmış arasında gerginlik yaşandığı iddiaları ortaya atıldı.

YAPIMCI TİMUR SAVCI ADANA'YA KADAR GELDİ

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizide Fekeli karakterine hayat veren usta oyuncu Alışık, geçen hafta Ünalmış ile tartıştı. İkilinin arasındaki gerginlik büyüyünce yapımcı Timur Savcı çekimlerin sürdüğü Adana'ya giderek ortamı sakinleştirdi.

ALIŞIK, SAHNEYİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Ancak dün Kerem Alışık ve Murat Ünalmış'ın arasında yine tartışma çıktığı öne sürüldü. Yönetmen Murat Saraçoğlu'nun sette olduğu bir çekim esnasında Alışık'ın sahneyi değiştirmeye çalıştığı iddia edildi. Yaşanan olayın üzerine Ünalmış, senaryonun manipüle edildiğini belirterek duruma itiraz edince ortalık karıştı.

ALIŞIK, HAKARET ETTİ, SETE ARA VERİLDİ

Alışık, Ünalmış'a hakaret edince ortam aniden gerildi ve Saraçoğlu sete ara verdiği söylendi. Bu sırada tartışma yönetmen tarafından da kayda alınarak görüntülerin yapım şirketine iletildiği iddia edildi.

UĞUR GÜNEŞ'İN AYRILIĞI KEREM ALIŞIK'A BAĞLANDI

Öte yandan geçtiğimiz aylarda 'Bir Zamanlar Çukurova'ya veda eden başrol oyuncularından Uğur Güneş'in Kerem Alışık yüzünden diziden ayrıldığı söylenmişti.