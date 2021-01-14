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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışında neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? Fenomen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın ATV yayın akışında yer almamasının ardından dizi severler tarafından merakla araştırılmaya başladı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışında neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışında neden yok?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? Baş rollerinde Murat Ünalmış Hilal Altınbilek Kerem Alışık Hande Soral'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi 79. bölüm ile geçtiğimiz hafta izleyici ile buluştu. Bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelmesi beklenen fenomen dizi ATV yayın akışında yer almadı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm bu akşam var mı? ATV yayın akışında neden yok?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Reyting rekortmeni dizi Bir Zamanlar Çukurova bugün yayın akışında yer almadı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yerine 14 Ocak Perşembe günü FenerbahçeKasımpaşa maçı yer alacak.

ATV YAYIN AKIŞINDA NEDEN YOK?

Bu akşam 20.45'te Fenerbahçe –Kasımpaşa ATV ekranlarında olacağı için Bir Zamanlar Çukurova'nun yeni bölümü önümüzdeki hafta ekranlara gelecek.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'la

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü  

20:45 Fenerbahçe / Kasımpaşaspor

22:45 Hercai / Tekrar

00:45 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

02:00 Kanatsız Kuşlar / Tekrar

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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