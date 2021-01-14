Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Baş rollerinde Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık Hande Soral'ın yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ATV yayın akışında yer almaması dizi severleri hayal kırıklığına uğrattı. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova neden yok?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova yerine ATV ekranlarında Fenerbahçe –Kasımpaşa maçı yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 80.bölümün gelecek hafta 21 Ocak'ta yayınlanması bekleniyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA NEDEN YOK?

Bu akşam ATV ekranlarında canlı yayınlanacak olan Fenerbahçe – Kasımpaşaspor maçı nedeniyle Bir Zamanlar Çukurova yayın akışında yer almadı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı! Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar!