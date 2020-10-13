Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile yıldızı parlayan oyuncular arasında yer alan 32 yıl yaşındaki Selin Yenici sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncu burun estetiği yaptırdıktan sonraki son halini sosyal medyada paylaştı.

Atv'de 2 sezondur izleyicilerden tam not alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dikkat çeken isimlerden biri olan Çukurova'nın güzel kahyası Saniye'si, Selin Yeninci sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Yenici, burun estetiği yaptırdı. Yeninci'nin yüzündeki değişimini takipçileri hemen fark etti.

Güzel oyuncunun son haline kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Selin Yeninci, 16 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi’nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı.

İlk oyunculuk deneyimini ise Vicdan adlı dizide Hande karakteri ile yaşayan Selin Yeninci şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci, 1.64 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.