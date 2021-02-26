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Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeli Selin Genç'in bikinili videosu nefesleri kesti!

ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Gülten karakterini canlandıran 26 yaşındaki güzel oyuncu Selin Genç, Şubat ayında bikinisiyle denize girdiği görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun kusursuz fiziği dikkatlerden kaçmazken o anlar ise saniye saniye böyle kaydedildi.

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26 Şubat 2021 Cuma 16:14
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