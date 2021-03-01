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Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin kahyası olarak tanınan Selin Yeninci, koronavirüse yakalanması sebebiyle internet kullanıcı tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı? Sağlık durumu nasıl? Tüm soruların cevabı haberimizde yer almaktadır

Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı? tüm soruların cevabını sizler için haberimizde derledik.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Selin Yeninci, eğitim hayatı boyunca tiyatroya yönelmiş, lise hayatında tiyatro bölüm başkanı olmuştur. İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir.

KAÇ YAŞINDA? BOYU KAÇ?

16 Ocak 1988 doğumlu ünlü oyuncu 33 yaşında, 1,64 boyundadır. 

Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı?

HANGİ DİZİ VE PROJELERDE YER ALDI?

Ekranların tanınan oyuncusu Yeninci, Üniversiteden mezun olduktan sonra Haluk Bilginer ile Oyun Atölyesi’nde Macbeth, Don Juan'ın Gecesi gibi profesyonel oyunlarda yer aldı. 

Ardından kariyerine birçok dizi ve film projelerinde yer alarak devam etti. Şu anda Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Yeninci'nin rol aldığı dizi ve film projeleri şu şekilde:

  • 2018 : Nasipse Adayız (Arzu) (Sinema filmi)
  • 2018 : Bir Zamanlar Çukurova (Saniye) (TV Dizisi)
  • 2018 : Avlu (Merve) (TV Dizisi)
  • 2017 : Yüz Yüze (Melisa) (TV Dizisi)
  • 2016 : Kaçın Kurası (Neşe) (TV Dizisi)
  • 2016 : Rengarenk (TV Dizisi)
  • 2014 : Toz Ruhu (Neslihan) (Sinema Filmi)
  • 2014 : Olur Olur (Ebru) (Sinema Filmi)
  • 2014 : Vicdan (Hande) (TV Dizisi

Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı?

 

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