Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci koronavirüsü yendi Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren Selin Yeninci koronavirüs savaşını yendi. Yeninci 11 günün tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci, koronavirüse yakalandığı haberiyle hayranlarını üzmüştü. Sağlık durumuyla ilgili ara ara sevenlerine haber vermeyi ihmal etmeyen başarılı tiyatrocu Yeninci'den yeni haber geldi. TABURCU OLDU 33 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Yeninci koronavirüsü atlattı ve 11 gündür tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. SELİN YENİNCİ KİMDİR? Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Selin Yeninci, eğitim hayatı boyunca tiyatroya yönelmiş, lise hayatında tiyatro bölüm başkanı olmuştur. Haberin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı? selin yenincibir zamanlar çukurova