TIMS&B imzalı, yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı, senaryosunu Yıldız Tunç, Atilla Özel, Ayça Üzüm ve Selena Çağlayan'ın birlikte kaleme aldıkları Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Saniye karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci'nin ayrılacağı iddia edildi. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yenici diziden ayrılıyor mu? Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrılıyor? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN SANİYE'Sİ SELİN YENİNCİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Adana şivesi ile izleyeni ekrana kilitleyen Selin Yeninci, Saniye rolü ile çok sevildi. ATV’nin fenomen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonunda da seyirciden büyük ilgi görüyor. Vahide Perçin, Uğur Güneş, Murat Ünalmış ve Kerem Alışık’ın vedalarına sahne olan diziden son olarak ana kadrosundaki oyuncu Selin Yeninci ayrılıyor.

SELİN YENİNCİ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DİZİSİNDEN NEDEN AYRILIYOR?

Dizinin Saniye’si Selin Yeninci’nin Adana’da çekilen projeden ayrılmak istediği ancak yapım şirketinin başarılı oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalıştığı bilgisi yayılmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Selin Yeninci ile Selin Genç 4 sezondur oynadıkları projeye ölerek veda edecek.

SELİN YENİNCİ KİMDİR?

Tiyatro, dizi ve film oyuncusu olan Selin Yeninci, eğitim hayatı boyunca tiyatroya yönelmiş, lise hayatında tiyatro bölüm başkanı olmuştur. İzmir Atatürk Lisesi'nden 2006 yılında mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir.

Bir Zamanlar Çukurova'nın kahyası Selin Yeninci kimdir? Kaç yaşında? Boyu kaç? Hangi dizi ve projelerde yer aldı?