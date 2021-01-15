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  3. Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den akılları karıştıran paylaşım! Saniye diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den akılları karıştıran paylaşım! Saniye diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının her bölümü merakla takip edilen fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si, Selin Yeninci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla akılları karıştırdı. Bir çok takipçisi Selin Yeninci Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılıyor mu? sorusunu araştırmaya başladı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den akılları karıştıran paylaşım! Saniye diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'da canlandırdığı kahya Saniye karakteri ile büyük beğeni toplayan ve son zamanlarda yıldızı giderek parlayan Selin Yenici sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den akılları karıştıran paylaşım! Saniye diziden ayrılıyor mu?

Dizide Adana şivesiyle beğeni toplayan Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci Adana'dan bir paylaşım yaparak "Seni her şekilde ve her şeyinle çok seviyorum Adana. Teşekkürler bana öğrettiğin her şey için" notunu düştü.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'den akılları karıştıran paylaşım! Saniye diziden ayrılıyor mu?

Selin Yeninci'nin bu paylaşımına Adanalı yorum ve beğeni yağarken bazı takipçiler ise bu paylaşımı ayrılık mesajı olarak düşündü. 

Konuyla ilgili oyuncudan herhangi bir açıklama gelmezken güzel oyuncu setten kareler paylaşmaya devam etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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