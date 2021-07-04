Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral sahilde üstsüz güneşlendi! Keyifli halleri dikkat çekti!

Bir Zamanlar Çukuroava dizisinde Ümit karakterine hayat veren 34 yaşındaki güzel oyuncu Hande Soral, dizisinin sezona ara vermesinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Eşi ve kardeşiyle tatil yapan oyuncunun keyifli halleri gözlerden kaçmadı.

YEMEK VE MASAJ KEYFİ

Hande Soral iz kalmasın diye bikinisinin üstünü çıkararak güneşlenirken, kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci elleriyle hamburger yedirdi.

Kardeşi de ünlü oyuncuya masaj yaptı. Gün boyunca dinlenen Soral, akşam saatlerinde kendisini serin sulara bıraktı.

Hande Soral ve İsmail Demirci çifti 2,5 yıllık birlikteliklerinin ardından 2017 yılında dünya evine girdiler.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i kimdir? Hande Soral kimdir? Nereli, kaç yaşında?

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. 2010 yılında Türkan dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçtikten sonra, Anneler ile Kızları, Mor Menekşeler, Ben Onu Çok Sevdim, Kurtlar Vadisi Pusu, Reaksiyon, Fabrika Kızı, Serçe Sarayı, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Babamın Günahları ve Mehmed: Bir Cihan Fatihi'' gibi birçok dizide yer alan İsmail Demirci, 2014 yılında Tut Sözünü filminde yer aldıktan sonra, 2016 yılında Babaların Babası ve 2017 yılında Posta Kutusu filminde yer almıştır.

İsmail Demirci kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Evli mi?