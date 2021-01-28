Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar peş peşe gelmiş son olarak Yılmaz karakterinin diziden ayrılacağı haberi herkesi şok etmişti. Bu ayrılıkların ardından diziye başarılı oyuncu Hande Soral dahil oldu. Dizide Ümit karakterini canlandıran Soral, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i kimdir? Hande Soral kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN ÜMİT KİMDİR? HANDE SORAL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan 34 yaşındaki Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı.

2014 yılında Çağan Irmak'ın yönettiği "Çalıkuşu" dizisinde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Hande Soral, 2015 yılında "Birleşen Gönüller" adlı sinema filminde Cennet karakterini canlandırdı. Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun karakterini canlandırmıştır.

14 Ekim 2017 tarihinde İsmail Demirci ile hayatını birleştiren Hande Soral, 1.60 metre boyunda, 54 kilo ve Kova burcudur.

HANDE SORAL'IN ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

Diriliş Ertuğrul (İlbilge) (TV Dizisi)

İsimsizler (Handan) (TV Dizisi)

Tahin Pekmez (TV Filmi)

Evlat Kokusu (Zeynep Gündoğan) (TV Dizisi)

Kalbim Yangın Yeri (Leyla Günsoy) (TV Dizisi)

Biz Size Döneriz (Lale) (Sinema Filmi)

Yılanların Öcü (1. ve 2. sezon) (Fatma) (TV Dizisi)

Birleşen Gönüller (Genç Cennet) (Sinema Filmi)

Çalıkuşu (Azelya) (TV Dizisi)

Fatih (Gevher) (TV Dizisi)

Gizli Oturum (Kısa Film)

Böyle Bitmesin (1. ve 2. sezon) (Nilay) (TV Dizisi)

Budala (Seslendirme) (TV Dizisi)

Alev Alev (Ümran) (TV Dizisi)

Bir Günah Gibi (Figen) (TV Dizisi)

Gecekondu (Kendisi) (Tv Programı)

Küçük Kadınlar (1., 2. ve 3. sezon) (Armağan Gezici)

Komedi Dükkanı (2. Sezon) (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)