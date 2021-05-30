Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Hilal Altınbilek kusursuz fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldız oyuncusu Hilal Altınbilek, tatil sezounu Bodrum'da açtı. Önceki gün bir otelin plajında görüntülenen güzel oyuncu düzgün fiziği ile tüm bakışları üzerine topladı. Altınbilek, denize iskeleden girmeyi tercih etti. Örgülü saçları ve güneş gözlüğüyle yarattığı stil de beğenildi.

Denize girip serinleyen güzel oyuncu Hilal Altınbilek daha önce formunu korumak için sağlıklı yiyecekleri tercih ettiğini, bol su içtiğini ve yatmadan yoğurt tükettiğini, söylemişti. Altınbilek bikinili halleriyle tüm gözleri üzerine çekti.