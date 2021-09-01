Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek, aşkı Metin Hara ile ilk kez görüntülendi!

Uzun süre adı rol arkadaşı Kerem Alışık ile anılan ve geçtiğimiz yıl yakın arkadaşı Gurur Aydoğan ile adı aşk iddialarına karışan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Züleyha karakterine hayat veren güzel oyuncu Hilal Altınbilek sevgilisi Metin Hara ile objektiflere takıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, eski sevgilisi Adriana Lima'yla sık sık geldiği mekan bu kez eni sevgilisi ile birlikte gelen Hara, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında sessizliğini bozmadı.

Başarılı oyuncu ise sevgilisinin kendisine arabanın kapısını açtığı sırada muhabirlere sadece, "İyi akşamlar" demesinin ardından taze çift Metin Hara'nın otomobili ile hızla oradan uzaklaştı.

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen 39 yaşındaki yazar Metin Hara'yla sarmaş dolaş tatil yaptığı Bozcaada'da objektiflere yakalanarak ilişkileri ortaya çıkmıştı.

Başarılı oyuncu Altınbilek, sosyal medyada sürekli olarak Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu.

HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da oyunculuk eğitimi aldı.

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METİN HARA KİMDİR?

Metin Hara, 14 Haziran 1982 tarihinde istanbul’da doğmuştur. Musevi bir aileden gelmektedir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladı. Üsküdar Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim hayatını tamamladı.

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