Bir Zamanlar Hollywood'da fragmanı izle | Film ne zaman sinemalarda?

Bir Zamanlar Hollywood'da merak edilen güzel filmlerden birisi. Peki Bir Zamanlar Hollywood'da filmi ne zaman vizyona giriyor? Filmin konusu nedir? Filmin fragmanı nasıl ve nereden izlenir? Oyuncuları kimler? İşte cevapları.

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Bir Zamanlar Hollywood'da filmi 23 Ağustos 2019 tarihinde vizyona girecek ve izleyicisi ile buluşacak.

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Bir Zamanlar... Hollywood'da, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması anlatılıyor. Rick Dalton, bir televizyon filmi aktörüdür. Dalton'ın başarılı bir western dizisi bulunmaktadır. Ancak Rick, kendini televizyondan uzaklaştırıp film sektörüne adım atmak istemektedir. Onun dublörü olan Cliff Booth ise bu konuda ona katılmaktadır. Ancak ikilinin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte Hollywood'taki şansları da azalmaktadır. Hollywood'un yeni gözdelerinden olan Sharon Tate ise Rick'in komşusudur. Ancak Hollywood'un ışıltılarla dolu ve pervasız akışı, Tate'in ve dört arkadaşının Charles Manson tarikatı tarafından katledilmesiyle kesilecektir...

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA FRAGMANI İZLE

BİR ZAMANLAR HOLLYWOOD'DA HAKKINDA

Vizyon tarihi 23 Ağustos 2019

Süre: 2s 41dk

Yönetmen Quentin Tarantino

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell, Al Pacino

Tür Dram, Komedi

Ülke ABD

1969 yılının Hollywood’una saygı duruşu’ temasıyla çıkan filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio ve Brad Pitt yer alıyor. Brad Pitt – DiCaprio ortaklığı yönetmenin Pulp Fiction filmindeki John Travolta – Samuel L. Jackson ikilisiyle kıyaslanıyor. 1994 yapımı Dram/Suç filmi olan Pulp Fiction’dan bu yana Tarantino filmlerinde böyle bir ‘en iyi ikili’ kullanmamıştı.

Filmin diğer oyuncuları ise Margot Robbie, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Dakota Fanning, Luke Perry, Margaret Qualley ve Al Pacino.

Başta Charles Manson'ın cinayetleri olmak üzere, olaylar ve dönemin film yıldızları da, bir Tarantino kurgusu içinde beyaz perdeye taşınıyor.

Film, 60'ların sonlarında Amerika'daki eğlence dünyasına hakim olan moda, müzik ile iç içe ilerliyor. Dönemin birçok ünlü ismi ve aktörü de senaryonun merkezinde yer alıyor. Tarikat lideri Charles Manson'un bir grup müridi ile birlikte ünlü yönetmen Roman Polanski'nin evini basarak eşi Sharon Tate dahil 9 kişiyi öldürmesi de filmin merkezindeki olaylardan biri.

LEONARDAO Dİ CAPRİO KİMDİR?

Leonardo Di Caprio, 11 Kasım 1974 tarihinde Hollywood, Los Angeles, California, Amerika'da dünyaya geldi. Babası George DiCaprio mizah türündeki kitapların distrübütörü, annesi Irmelin Indenbirken ise çocukluk yıllarında Oer-Erkenschwick, Almanya'dan Amerika'ya yerleşmiş bir ailenin kızıydı ve sekreterlik yapıyordu. Leonardo'ya hamileliği sırasında, bir gün ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin İtalya'daki sergisinde bulunan ve oğlunun ilk tekmeleyişini orada hisseden Indenbirken, isim konusunda yeterince ilham almıştı. Caprio henüz bir yaşındayken anne babası boşandı ve velayeti annesine verildi. Çocukluğunda beysbol kartlarıyla ve mizah kitaplarıyla ilgilenen Caprio, sık sık babasıyla müze ziyaretlerinde bulunuyordu ve büyükbabasıyla büyükannesinin yaşadığı Almanya'ya gidiyordu.

Ekonomik açıdan zayıf şartlarda büyüyen Caprio'ya bakabilmek için annesi birkaç farklı işte birden çalışıyordu. Büyüdüğü yerlerle ilgili olarak Hollywood'un gettoları ifadesini kullanan Caprio, babasının yeni evliliğinden olan ve aktörlük yapan üvey kardeşi Adam Starr'dan etkileniyordu. Oyunculukla ilgilenmeye bu şekilde başlayan Caprio reklam filmlerinde oynamaya başlamıştı. Bir süt markası için kamera karşısında geçtiğinde Caprio 5 yaşındaydı.

Henüz 12 yaşındayken cast ajanslarına müracaat eden Caprio, kabul edildiği bir ajans tarafından isminin Lenny Williams olarak değiştirilmesi şartını reddetti.

Güzel sanatlar hocası Jacques Williams'tan çok etkilendiği John Marshall High School'dan mezun olduktan sonra Los Angeles Center for Enriched Studies'e devam eden Caprio'nun oyunculuk kariyeri 1989 yılında Parenthood isimli TV filmiyle başladı. Film çekimleri sırasında en yakın arkadaşlarından biri olacak Tobey Maguire ile tanıştı. Aynı yıl ünlü soap opera Santa Barbara'da rol aldıktan sonra 1991'den 1992'ye kadar Growing Pains isimli TV dizisinde evsiz delikanlı Luke Brower karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

İlk önemli rolü 1991'deki Critters 3 filmindeki Josh karakteri olan Caprio, 1993'te ünlü oyuncu Robert De Niro ile aynı filmde oynama şansını yakalayacaktı. This Boy's Life'taki performansıyla New York Film Critics ve the National Society of Film Critics tarafından oldukça başarılı bulunan Caprio, yine aynı yıl What's Eating Gilbert Grape? filmindeki oyunculuğuyla henüz 19 yaşındayken en iyi yardımcı erkek oyuncu oskarına aday gösterilmişti.

1995'te Total Eclipse'te daha önce River Phoenix için düşünülen ancak Phoenix'in ani ölümüyle kendisine verilen homoseksüel şair Arthur Rimbaud rolünü canlandırdı. Aynı yıl eroin bağımlısı bir basketbolcuyu canlandırdığı The Basketball Diaries'te yıldızı daha çok parlamaya başlayan Caprio, ünlü yönetmen Baz Luhrmann'ın da ilgisini çekmeye başlamıştı. Luhrmann'ın, William Shakespeare'in tüm zamanlara meydan okuyan eseri Romeo+Juliet'i 90'lı yıllara uyarladığı yapımında Claire Danes'le başrolleri paylaşan genç aktörü artık tüm dünya tanıyordu.

Genç kızların sevgilisi, Hollywood'un yeni jönü, en büyük patlamasını 1997 yılında başrolde Kate Winslet ile birlikte James Cameron'ın Titanic filmiyle yaşayacaktı. Ancak Ben Hur'un oskar rekorunu egale eden filmde, akademi Caprio'dan en iyi erkek oyuncu ödülünü esirgemişti.

1998'de Alexandre Dumas père'nin romanından beyaz perdeye uyarlanan The Man in the Iron Mask filminde Jeremy Irons, John Malkovich ve Gerard Depardieu gibi usta oyuncularla çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl çıplak fotoğraflarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Playboy dergisini mahkemeye verdi. Söylentilere göre fotoğraflar, Total Eclipse'nin çekimleri sırasında aktörün bilgisi dışında çekilmiş ve basına verilmişti. Dava Caprio'ya ödenen ve meblağı açıklanmayan bir tazminatla kapandı. People dergisi onu dünyanın en güzel 50 insanından biri olarak listesine aldı.

2000 senesinde Danny Boyle'ın daha önce Ewan McGregor için düşündüğü rolü The Beach'te Caprio kaptı. Bir yıl aradan sonra en iyi arkadaşlarından biri olan Tobey Maguire'la başrolleri paylaşacakları Don's Plum için kamera karşısındaydı.

2002 Caprio için oldukça şanslı bir yıl olacaktı. Zira oyuncu hem yaşayan en iyi yönetmen kabul edilen Martin Scorsese'nin Gangs of NewYork filminde Daniel Day Lewis'le birlikte çalışma fırsatı bulacak hem de ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen'le aşk yaşamaya başlayacaktı.

En iyi yönetmenlerin kamerasında yıldızı da daha da parlayan Caprio, 2002 yılında Steven Spielberg'in de Catch Me If You Can'de başrol için düşündüğü isim oldu.

Caprio 2004'te Demokrat Parti'ye katılıp yıl boyunca John Kerry'ye seçim kampanyasında destek verdi. Aynı zamanda küresel ısınma ve çevre konusundaki hassas tutumuyla ve çalışmalarıyla da tanınan aktör, konuyla ilgili birçok panele katıldı.

2005'te üç yıl birlikte olduğu kız arkadaşı Bündchen'den ayrıldı ve annesiyle birlikte Los Angeles Public Library'nin yanında Leonardo DiCaprio Computer Center isminde bir kültür merkezi kurdu.

Scorsese Caprio ortaklığı The Aviator filmiyle devam etti. 5 dalda oskar alan film, oyuncusuna ve yönetmenine ödül getirmese de bu durum 2 yıl sonra değişecekti.

Zira The Departed sonunda Martin Scorsese'e en iyi yönetmen oskarını kazandırdı.

Caprio, 2006 yılında Edward Zwick'in beş dalda oskar adayı olan filmi Blood Diamond'da, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou, Michael Sheen, Arnold Vosloo ile beraberkamera karşısına geçmiş ve oldukça başarılı bulunmuştu.

2010 yılında Christopher Nolan tarafından yazılan ve yönetilen bilim kurgu türündeki "Başlangıç" (Inception) adlı filmde Marion Cotillard, Joseph Gordon Levitt, Ellen Page, Cillian Murphy, Ken Watanabe, Tom Hardy, Michael Caine ile birlikte oynamıştır.

2012 yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı "Zincirsiz" (Django Unchained) adlı sinema filminde Calvin Candie karakterini canlandırırken; Jamie Foxx, Christoph Waltz, Kerry Washington, Samuel Jackson ile birlikte rol aldı.

2015 yılında yönetmen Alejandro González Iñárritu'nun "Diriliş" adlı filminde Hugh Glass karakterini canlandırırken Tom Hardy ile başrolde oynadı. Bu filmdeki rolü ile 2016 Ocak ayında 73'üncüsü düzenlenen "Golden Globe" (Altın Küre) ödül gecesinde drama dalında en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı.

BRAD PITT KİMDİR?

William Bradley Pitt (d. 18 Aralık 1963; Shawnee, Oklahoma, ABD) ABD'li oyuncu ve film yapımcısı.

William Bradley Pitt, 1963 yılında Oklahoma'da dünyaya gelmiştir. Ebeveynleri; okulda danışman olan annesi Jane Etta ile kamyon şirketi işleten babası William Alvin Pitt'tir. Ailesi ile birlikte Springfield, Missouri'ye taşınmıştır. Burada erkek kardeşi Douglas Pitt ve kız kardeşi Julie Neal ile birlikte yaşamıştır.

Muhafazakar bir ailede büyüyen ve Güneyli Baptist olarak yetişen Brad Pitt, Agnostisizm ile Ateizm arasında gidip geldiğini belirtmiştir.Liseyi, Kickapoo High School'da okumuş ve burada golf, yüzme ve tenis takımlarına katılmıştır.1982'de Missouri Üniversitesi'nde gazetecilik bölümüne başlamıştır. Mezun olmasına iki hafta kala okulu bırakıp aktör olmak için Los Angeles'a gitmiş burada çeşitli işlerde çalışmış ve oyunculuk dersleri almıştır.

1989'da “Cutting Class” isimli düşük bütçeli bir yapımda rol alarak ilgi çekti. Bundan iki yıl sonra People Magazin'in kendisine “Dünyanın En Seksi Adamı” unvanını layık görmesine neden olacak olan, “Thelma & Louise”deki on beş dakikalık rolü geldi. Fiziksel özellikleriyle değil oyunculuk yeteneğiyle tanınmak isteyen Pitt, ilerleyen yıllarda bu fırsatı bulacağı “Interview With The Vampire” (1994), “12 Maymun” (1995), “Seven” (1995), “Fight Club” (1999) gibi pek çok filmde oynadı.

Aynı zamanda yapımcılık yapmaktadır. 2006 yapımı En iyi Film Oscarı alan The Departed filminin yapımcısıydı.2014 Oscar ödüllerinde Brad Pitt'in yapımcılığını yaptığı 12 Yıllık Esaret filmi en iyi film, en iyi uyarlama senaryo ödüllerini kazandı.

Juliette Lewis ve Gwyneth Paltrow ile olan birlikteliklerinin ardından 2000 yılında “Friends” dizisiyle yıldızı parlayan Jennifer Aniston ile evlendi. 2004 yılında ayrıldıktan sonra Angelina Jolie ile birlikte başrollerinde oynadıkları Bay ve Bayan Smith filmi çekimlerinde başlayan birliktelikleri 2014 yılında evlilikle sonuçlandı. Angelina Jolie`nin evlat edindiği Maddox, Zahara ve Pax isimli çocukları evlat edindi. Kısa süre önce Angelina Jolie, Shiloh Nouvel Jolie Pitt adını verdikleri ilk çocuklarını dünyaya getirdi. Bundan sonra ikiz bebeklere hamile kalan Angelina Jolie'den 12 Temmuz 2008 tarihinde Fransa'da Vivienne Marcheline adında bir kız, Knox Leon adında bir erkek çocuk sahibi oldu.

Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftinin 2014 yılı itibarıyla 3'ü evlatlık 3'ü biyolojik olmak üzere 6 çocukları bulunmaktadır. 23 Ağustos 2014 tarihinde Château Miraval, Fransa'da özel bir törenle evlendiler. Angelina Jolie, Brad Pitt çifti medyada kısaca "Brangelina" olarak anılırlar. Eylül 2016'da Angelina Jolie ile boşandılar.