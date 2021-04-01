Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm full izle
TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm full izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.
1963 yılında Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bir ailenin Rumların saldırıları sonrasında zorunlu göç etmesini ve bu olaylar nedeniyle Ankara'dan adaya gelen bir askerin Dereli ailesi ile yaşadıklarını konu edinen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi birçok ünlü ismi kadrosunda barındırması ile fark yaratıyor.
BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM FULL İZLE |TRT BİR ZAMANLAR KIBRIS İLK BÖLÜM FULL İZLE
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'de İzleyici karşısına çıkıyor. TRT 1'den kanalından yayınlan diziyi izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
BİR ZAMANLAR KIBRIS 1 BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ
BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Karakter - Oyuncu adı
Kemal - Ahmet Kural
İnci – Pelin Karahan
Ankaralı- Serkan Çayoğlu
Ayşe- Gülper Özdemir
Samson – Tayanç Ayaydın
Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu
Derviş – Hasan Küçüktekin
Sıtkiye – Deniz Baytaş
Pembe – Miray Akay
Salahi – Ahmet Somers
Sandy – Sümeyra Koç
Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner
Grivas – Nebil Sayın