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Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm full izle

TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm full izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm full izle

1963 yılında Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bir ailenin Rumların saldırıları sonrasında zorunlu göç etmesini ve bu olaylar nedeniyle Ankara'dan adaya gelen bir askerin  Dereli ailesi ile yaşadıklarını konu edinen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi birçok ünlü ismi kadrosunda barındırması ile fark yaratıyor. 

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM FULL İZLE |TRT BİR ZAMANLAR KIBRIS İLK BÖLÜM FULL İZLE

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi her hafta Perşembe günleri saat 20.00'de İzleyici karşısına çıkıyor. TRT 1'den kanalından yayınlan diziyi izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1 BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm full izle

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs ilk bölüm full izle

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Karakter - Oyuncu adı

Kemal - Ahmet Kural

İnci – Pelin Karahan

Ankaralı- Serkan Çayoğlu

Ayşe- Gülper Özdemir

Samson – Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu

Derviş – Hasan Küçüktekin

Sıtkiye – Deniz Baytaş

Pembe – Miray Akay

Salahi – Ahmet Somers

Sandy – Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner

Grivas – Nebil Sayın

Tayfun Altuntaş
Editör
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