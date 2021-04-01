Samsun Salıpazarı Nüfusu 2020 - 2021 |  Salıpazarı İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Cemil Taşçıoğlu kimdir? | Cemil Taşçıoğlu neden öldü?Samsun 19 Mayıs Nüfusu 2020 - 2021 |  19 Mayıs İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Anadolu Efes - Saski Baskonia SAD maçı canlı izle | BeIN SPORTS Haber canlı yayınıSamsun Ladik Nüfusu 2020 - 2021 |  Ladik İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Nebil Sayın kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?Deniz Baytaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı?Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir?Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal Dereli kimdir?Bir Zamanlar Kıbrıs İnci Dereli kimdir?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 full HD canlı yayın izle

Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 full HD canlı yayın izle

TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin ilk bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 full HD canlı yayın izle başlıklarıyla aramalarda bulunuyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 full HD canlı yayın izle

1963 yılında Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bir ailenin Rumların saldırıları sonrasında zorunlu göç etmesini ve bu olaylar nedeniyle Ankara'dan adaya gelen bir askerin  Dereli ailesi ile yaşadıklarını konu edinen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi birçok ünlü ismi kadrosunda barındırması ile fark yaratıyor. 

BİR ZAMANLAR KIBRIS 1. BÖLÜM FULL İZLE |TRT 1 FULL HD CANLI YAYIN İZLE

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi saat 20.00'de TRT 1'den kanalından yayınlanıyor. Diziyi izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi 1.bölüm full izle

Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 full HD canlı yayın izle

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm full izle |TRT 1 full HD canlı yayın izle

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Karakter - Oyuncu adı

Kemal - Ahmet Kural

İnci – Pelin Karahan

Ankaralı- Serkan Çayoğlu

Ayşe- Gülper Özdemir

Samson – Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu

Derviş – Hasan Küçüktekin

Sıtkiye – Deniz Baytaş

Pembe – Miray Akay

Salahi – Ahmet Somers

Sandy – Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner

Grivas – Nebil Sayın

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT