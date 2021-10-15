Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı Kıbrıs Zafere Doğru dizisi bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Bir Zamanlar Kıbrıs 10. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Kıbrıs Zafere Doğru 1. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | TRT 1 KIBRIS ZAFERE DOĞRU 1. BÖLÜM CANLI İZLE

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 KIBRIS ZAFERE DOĞRU 1. BÖLÜM CANLI İZLE