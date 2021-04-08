Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 canlı izle
TRT 1 ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 2. bölümünü izlemek isteyen vatandaşlar, Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 canlı izle başlığıyla internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.
TRT 1 ekranlarında bu akşam 2. bölümüyle ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, şu sıralar Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 canlı izle başlığıyla çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de dizi ile ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.
BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM CANLI İZLE | BİR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1 CANLI İZLE
TRT 1 ekranlarında perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs, 2. bölümüyle vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak diziyi TRT 1 kanalından izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.
BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM CANLI İZLE | BİR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1 CANLI İZLE
BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?
Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.
BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Karakter - Oyuncu adı
Kemal - Ahmet Kural
İnci – Pelin Karahan
Ankaralı- Serkan Çayoğlu
Ayşe- Gülper Özdemir
Samson – Tayanç Ayaydın
Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu
Derviş – Hasan Küçüktekin
Sıtkiye – Deniz Baytaş
Pembe – Miray Akay
Salahi – Ahmet Somers
Sandy – Sümeyra Koç
Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner
Grivas – Nebil Sayın