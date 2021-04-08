TRT 1 ekranlarında bu akşam 2. bölümüyle ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi, şu sıralar Bir Zamanlar Kıbrıs 2. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1 canlı izle başlığıyla çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de dizi ile ilgili tüm bilgileri detaylarıyla haberimizde yer verdik.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 2. BÖLÜM CANLI İZLE | BİR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1 CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan Bir Zamanlar Kıbrıs, 2. bölümüyle vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak diziyi TRT 1 kanalından izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU NEDİR?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Karakter - Oyuncu adı

Kemal - Ahmet Kural

İnci – Pelin Karahan

Ankaralı- Serkan Çayoğlu

Ayşe- Gülper Özdemir

Samson – Tayanç Ayaydın

Rauf Denktaş – Devrim Saltoğlu

Derviş – Hasan Küçüktekin

Sıtkiye – Deniz Baytaş

Pembe – Miray Akay

Salahi – Ahmet Somers

Sandy – Sümeyra Koç

Dr. Fazıl Küçük – Hakan Güner

Grivas – Nebil Sayın