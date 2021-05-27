Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm canlı izle | TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm izle

Tarihi dönem draması türünde olan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT1 ekranlarında perşembe günleri yayınlanmaya devam ediyor. Diziyi severler 8. bölümü izleyebilmek için link arıyor. Haberimizden Bir Zamanlar Kıbrıs 8. bölüm canlı izle | TRT1 Bir Zamanlar Kıbrıs izleme linklerini bulabilirsiniz..

BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. BÖLÜM CANLI İZLE | TRT1 BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. BÖLÜM CANLI İZLE

Bir Zamanlar Kıbrıs’ta Cengiz Topel ve Erenköy mücahitleri ile tanışma zamanı. Kıbrıs’ın Çanakkale destanı olarak bilinen Erenköy direnişine giden yol açılıyor. Buzhane baskını zaferinden sonra Lefkoşa’daki halk Rauf Denktaş, Ankaralı, Kemal Dereli ve Mücahitler sayesinde rahat bir soluk almıştır. Şimdi sırada Rauf Denktaş’ın, Ankara’ya yolculuğu vardır.



Kemal ise İnci ve Müge’nin izine ulaşmıştır ne pahasına olursa olsun Rum tarafına geçip onları oradan çıkartacaktır. Bu ölüm görevinde en büyük yardımcısı Bereli olacaktır. Aile sonunda bir araya gelmeyi başaracaktır. Fakat Rum tarafından çıkıp imkansızı başarabilecekler midir?



Ankaralı ise Sandy’nin Britanya’daki ölümle tehdit edilen kardeşlerini kurtarmak için verdiği sözü yerine getirmek için, imkansız bir operasyonla kurtarmak zorundadır. Ankaralı, Sandy’nin kardeşlerini kurtarabilecek midir?

BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. BÖLÜM CANLI İZLE

TRT1 BİR ZAMANLAR KIBRIS 8. BÖLÜM CANLI İZLE