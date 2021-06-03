Her perşembe akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi ilk bölümden itibaren kaçırmadan izleyenler link arayışına girdi. Biz de sizler için Bir Zamanlar Kıbrıs 9. bölüm full, tek parça izle | Bir Zamanlar Kıbrıs son bölüm izle linklerine haberimizde yer verdik...

BİR ZAMANLAR KIBRIS 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM İZLE

Zorluklarla geçen ilk sezonun sonu kahramanlarımızın Kıbrıs davası uğruna ödedikleri büyük bedeller ve fedakarlıklarla geliyor. İnci, Müge ve Sandy’i Türkiye’ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy’e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar. Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali’nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar. Rauf ise Ankara’daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır. Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.

BİR ZAMANLAR KIBRIS 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

TRT 1 BİR ZAMANLAR KIBRIS 9. BÖLÜM CANLI İZLE