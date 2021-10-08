TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak edilirken dizinin isminde değişikliğe gidilerek Kıbrıs Zafere Doğru oldu. Bunun üzerine izleyiciler dizinin yeni sezonunu merakla beklemeye başladı. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs bitti mi? Kıbrıs Zafere Doğru ne zaman başlayacak? Konusu nedir? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS BİTTİ Mİ? KIBRIS ZAFERE DOĞRU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçen sezon Bir Zamanlar Kıbrıs ismi ile TRT 1'de yayınlanan dizi için ikinci sezonda değişiklikler yapıldı. Dizinin ismi Kıbrıs Zafere Doğru olarak yenilendi. Bu değişimin nedeni ise hikayenin de artık zafere doğru gidecek olmasıydı.

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun paylaştığı “Kıbrıs Zafere Doğru” 15 Ekim Cuma günü TRT 1’de başlıyor.

KONUSU NEDİR?

Yitirilen hayatlar, paramparça olan aşklar ve varoluş mücadelesi 1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar.

Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir. Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir.

Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.