Kıbrıs Türklerinin yaşadığı trafik olayın ardından göç etmesi ve oradaki ailelerin hikayesinin ele alındığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile merak uyandırırken izleyici tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda oynuyor? Bir Zamanlar Kıbrıs nerede çekiliyor? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA OYNUYOR?

TMC Film'in imzası taşıyan ve yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin yönetmen koltuğunda ise Hakan İnan'ın yer alıyor. TRT1 ekranlarının da yayın hayatına başlayacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizi 1 Nisan 2021 Perşembe akşamı il bölümüyle izleyici karşısında olacak.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin oyuncuları kimler? Konusu nedir?

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayınlanan fragmanın ardından verdiği gerçeklik duygusu dizinin çekimlerinin nerede yapıldığı merak edildi. Yayınlanması için geri sayımın başladığı dizinin çekimlerinin tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirildi. İlerleyen bölümlerde ülkemizde devam edilmesi planlanıyor.