Tamamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi oyuncuları araştırma konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs İnci Dereli kimdir? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS İNCİ DERELİ KİMDİR?

Bir Zamanlar Kıbrıs İnci karakteri deniz tüccarı olan Kemal Dereli'nin eşidir. Kıbrıs'ta çıkan saldırı sonucu zorunlu olarak göç eden aileler arasında yer alan Dereli ailesin üyesi İnci'nin öyküsü izleyiciyi epey sarsacak. Dizide inci karakteri ise başarılı oyuncu Pelin Karahan tarafından canlandırılmaktadır.

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Pelin Karahan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?