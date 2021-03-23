Kıbrıs Türklerinin zamanında yaşadığı bazı kötü olayları ve zorunlu göç sürecindeki yaşadıklarını konu olarak ele alan dizi Bir Zamanlar Kıbrıs'ın karakterleri araştırma konusu edildi. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Kemal Dereli kimdir? İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS KEMAL DERELİ KİMDİR?

Dizide hikayesinin ön planda olduğu sakız tüccarı ailenin reisi olan Kemal Dereli karakterini canlandıran başarılı oyuncu Ahmet Kural'dır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ahmet Kural Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında? Hangi dizilerde rol aldı?