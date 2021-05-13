Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini konu edinen "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisi kısa sürede izleyici tarafından benimsendi. Bir Zamanlar Kıbrıs'ın 13 Mayıs Perşembe akşamı kanalın yayın akışında olmaması dikkat çekti. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs neden yok? | Bir Zamanlar Kıbrıs yeni bölüm ne zaman? 13 Mayıs 2021 Perşembe İşte ayrıntılar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS NEDEN YOK? 13 MAYIS PERŞEMBE

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu ve Pelin Karahan'ın paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs, 13 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelmeyecek. Dizi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınlanmayacak.

BİR ZAMANLAR KIBRIS YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı nedeniyle 13 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanmayacak olan Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yeni bölümünün 20 Mayıs Perşembe akşamı yayımlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI 13 MAYIS PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:30 - Bayram Sevinci

12:50 - Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:35 - İyilik Hikayeleri

15:50 - Gönül Dağı

19:00 - Ana Haber

20:00 - Organize İşler - Film

BİR ZAMANLAR KIBRIS DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bir Zamanlar Kıbrıs'in oyuncu kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

AHMET KURAL KİMDİR?

Ahmet Kural, 10 Kasım 1982 tarihinde babasının görev yeri olan Kütahya’da doğmuştur. Aslen Ankara’lıdır. Babası Mesut Kural emniyet müdürü idi. Lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı.

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Ahmet Kural Kimdir?

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

Serkan Çayoğlu, 31 Mayıs 1987 tarihinde Almanya’da doğmuştur. Kendisine benzemeyen bir ikiz kardeşi vardır. Almanya’da okuduğu üniversitede ekonomi eğitimi aldı. Üniversitede okurken aynı zamanda da modellik yaptı.

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Serkan Çayoğlu kimdir?

PELİN KARAHAN KİMDİR?

Ankara’da doğup büyüyen Karahan, ayrıca anneanne tarafından Arnavut kökenlidir. Karahan, ilkokulu Arı Koleji’nde okudu. Ortaokulun bir bölümünü Ankara Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda ve Ödemiş İlköğretim Okulu’nda tamamladı.

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Pelin Karahan kimdir?

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın, 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da İstanbul’lu bir ailenin tek çocuğu olarak doğmuştur. İlkokulu Özel Doğa kolejinde okumuştur. Liseye Tercüman Lisesinde başlıyor ve İstek Vakfı Lisesi ile devam ediyor.

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Tayanç Ayaydın Kimdir?

GÜLPER ÖZDEMİR KİMDİR?

Gülper Özdemir, 18 Kasım 1990 yılında Frankfurt’da dünyaya gelmiştir. Eğitimini ABD Truman State Universty'de tamamlayan güzel oyuncu Gülper Özdemir aynı zamanda Almanya RheinMain University of Applied Sciences okulundan eğitimini tamamlamıştır.

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Gülper Özdemir kimdir?

DEVRİM SALTOĞLU KİMDİR?

Devrim Saltoğlu, 30 Haziran 1973 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelmiştir. Sırasıyla, Trabzon Anadolu Lisesi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümü ve A.Ü Devlet Konservatuvarı tiyatro oyunculuğu mezunudur.

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Devrim Saltoğlu kimdir?

HASAN KÜÇÜKÇETİN KİMDİR?

6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir, Burhaniye'de doğmuştur. 2000 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'a ilk geldiğinde sahne deneyimi olsun diye bir yıl çocuk tiyatrosunda çalıştı.

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Hasan Küçükçetin kimdir?

MİRAY AKAY KİMDİR?

Miray Akay, 2000 yılında Ukrayna'da doğmuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam etmektedir.

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Miray Akay kimdir?

DENİZ BAYTAŞ KİMDİR?

Deniz Baytaş, 19 Ağustos 1965 tarihinde başkent Ankara’da dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamlamıştır.

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Deniz Baytaş kimdir?

NEBİL SAYIN KİMDİR?

Nebil Sayın, 19 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Sanat Dalı mezunudur.

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Nebil Sayın kimdir?

EMRE TÖRÜN KİMDİR?

1972 yılında dünyaya gelen Törün aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Ünlü oyuncu 1996 yılından itibaren oyunculuk sektörünün içerisinde yer alırken pek çok yapımda da rol almıştır.

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Emre Törün kimdir?

BADE ARAZLI KİMDİR?

Bade Arazlı 2006 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Arazlı reklam ve dizi film oyuncusudur. Oyunculuğa ilk defa 2020 yılında Maria ile Mustafa dizisinde rol alarak Küçük Maria karakterine hayat vererek başladı.

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Bade Arazlı kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

BİR ZAMANLAR KIBRIS SON BÖLÜM ÖZETİ

Kemal, Derviş’in yaşadığını üstelik karısı ve kızıyla bir arada olduğunu öğrenir. Onların yanına tehlikeli bir yolculuğa çıkarken karşısında bir engel bulur: Ankaralı. Türk hasta ve doktorları teslim almak üzere Rum tarafına geçen Ankaralı, bu meselede Samson’un onlara bir oyun oynayacağının farkındadır. Gerilim yüklü esir tesliminde Kemal, Ankaralı, İnci, Samson, Sandy, Grivas ve Makaryos aynı binada bir aradadır. Kemal, karısı ve kızını kurtarmak için bile isteye Samson’un ölüm tuzağına çekilir. Günler sonra İnci ve Müge’yle ilk kez buluşan Kemal, şimdi onları almak için canını vermeye hazırdır.



Diğer yanda ise, Makaryos’un Bereli avı sürmektedir. Makaryos’a destek veren SSCB’nin KGB’yi de oyuna sürmesi ile Bereli için zor zamanlar başlar. Adaya gelmek üzere yola çıkan Ayşe’yi, Mersin’de büyük bir sürpriz beklerken Hamitköy’de kalanlar hiç beklenmedik bir sorunla karşı karşıya kalır: İnci ve Müge’den sonra Mine’yi de kaybetme ihtimali aileyi perişan eder.

KAYNAK: TRT1