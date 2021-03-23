Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? TRT1'in yeni yapımı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Samson karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

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