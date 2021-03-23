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Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir?

TRT1'in yeni yapımı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Samson karakterine hayat verecek olan başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir?

Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesini ekranlara taşıyacak olan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde canlandırdığı karakterleri araştırma konusu edildi. Peki Bir Zamanlar Kıbrıs Samson kimdir? İşte detaylar...

BİR ZAMANLAR KIBRIS SAMSON KİMDİR?

Merakla yayınlanması beklenen dizide Kıbrıslı bir asker rütbesi taşıyan ve dizinin ana karkterleri arasında yer alan Samson'u canlandıracak oyuncu Tayanç Ayaydın'dır. 

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Tayanç Ayaydın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?Tayanç Ayaydın Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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